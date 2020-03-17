بلدية زوارة تتخذ إجراءات استباقية لمكافحة فيروس كورونا

اتخدت بلدية زاورة إجراءات استباقية، لمكافحة فيروس كورونا، عبر تجهيز مبنى الحجر والعزل الصحي والعناية المركزة لحالات الإصابات المحتملة.

وتم إعداد عدد من الغرف الخاصة، بتجهيزات التهوئة الخاصة، وأجهزة التنفس الصناعي والأرضيات اللازمة للعزل، وفق المعايير الدولية، وبإشراف السرية الطبية زوارة، ولجنة الازمة والمستشفى والخدمات الصحية والمركز الوطني لمكافحة الامراض.

وطمأنت البلدية أهالي المدنية، بعدم اشتباه لأي حالات مصابة بفيروس كورونا، داخل البلدية، بحسب ما كشفه مصدر خاص لـ218، في مدينة زوارة.

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