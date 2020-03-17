جوناثان واينر يكشف “دلالات” ترشيح لعمامرة خلفاً لسلامة

أكد المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر على أهمية الحفاظ على المسار السياسي للأمم المتحدة في ليبيا وضمان عدم خروج أطراف الصراع عنه.

وأشار واينر إلى الجهود الأمريكية للدفع نحو استمرار المفاوضات السياسية بين الأطراف الليبية، لافتاً إلى اجتماع السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند في الـ11 من مارس مع مسؤولين من جنوب أفريقيا ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأوضح المبعوث السابق أن اللقاء تركز على أهمية مشاركة الدبلوماسية الأفريقية في حل النزاع الليبي، ونبذ استمرار الصراع.

وبشأن طرح اسم وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة لخلافة غسان سلامة، قال زاينر إن لعمامرة يعرف الملف الليبي جيدًا وكان نشطًا في الجهود المبذولة للمساعدة في تنفيذ اتفاقية الصخيرات في ديسمبر 2015.

وأضاف: “تماشياً مع التزام الجزائر الأيديولوجي بعدم تدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية، فإن تعيين لعمامرة سيشير إلى جهود الأمم المتحدة المستمرة لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا في أسرع وقت ممكن”.

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