أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط بلغ91,108 برميل في اليوم، بحلول يوم الأحد الماضي، موضحة أن خفض الإنتاج تسبب في خسائر مالية تجاوزت 3,276,183,429 دولار أمريكي منذ 17 يناير 2020.

ودعت المؤسسة في بيان لها المسؤولين عن الإقفال إلى الرفع الفوري للحصار المفروض وتجنيب حياة العاملين بقطاع النفط والمواطنين مزيد من المعاناة فوق معاناتهم المستمرة مطالبة باقي أجهزة الدولة بالمحافظة على ما تبقى من احتياطيات مالية وتقليل مصاريفهم أيضا.

وبينت المؤسسة أنناقلة بنزين قامت بالتفريغ يوم الأحد 15 مارس 2020 في ميناء بنغازي فيما يتوقع وصول ناقلة بنزين أخرى اليوم إلى الميناء ويتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية بالوقود مباشرة من بنغازي.

وأشارت المؤسسة إلى أن مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة.