التقى رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني مع عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة فتح الله السعيطي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع بحثأوضاع بلديات الدائرة الرابعة وسير العمل بها إضافة إلى أبرز الاحتياجات التي تنقص تلك البلديات.

وناقش الاجتماع سير عمل المشاريع التي تنفذها الحكومة الليبية في بلديات الدائرة الرابعة ونسب الإنجاز بها، إضافة إلى المشاريع المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة

وأشار السعيطي إلى دور الحكومة الليبية في توفير كافة الخدمات للمواطنين وضمان عدم انقطاعها، إضافة إلى إدارتها للأزمات بالمستوى المطلوب.