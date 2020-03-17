المحجوب: عدد مرتزقة أردوغان في طرابلس بلغ 5 آلاف شخص

أكد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن عدد مرتزقة أردوغان الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن بلغ نحو 5 آلاف من المرتزقة.

وأضاف المحجوب لـ “سبوتنيك” أن المرتزقة دخلوا إلى العاصمة عبر طرق عدة منها مطار مصراتة وزوارة، عبر طائرات، موضحا أن هناك معلومات عن 1000 من المرتزقة يتم تجهيزهم في تركيا، وتابع: نؤكد أنه لا يوجد إشكالية في حضورهم إلى ليبيا، خاصة أننا بإمكاننا استهداف أي موقع أو أي هدف، ونفذنا ضربات دقيقة ضد المليشيات في الفترة الماضية.

وحول التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية، قال المحجوب، جئنا إلى القاهرة في فترات سابقة والتقيا بمن يقولون أنهم يمثلون الجانب الأخر من العسكريين، موضحا أن كل الاتفاقيات معهم فشلت.

وتابع جلسنا 6 مرات مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وعقدنا معه أكثر من اتفاق، إلا أن جميعها فشلت بعد توجه السراج ليستشير حكومته، نظرا لأن القرار ليس بيد حكومة الوفاق، بل بيد المليشيات وأمراء الحرب، ولو نظرنا على التشكيلة الموجودة سنجدها تابعة لقادة جهويين لا لحكومة الوفاق.

وأردف المحجوب أن هناك بعض التشكيلات الإرهابية المؤدلجة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ومنها مليشيا تابعة للصادق الغرياني مفتي الجماعة، وما يؤكد عدم تبعيتها للوفاق أيضا أنها لم تلتزم بقرار وقف إطلاق النار رغم إعلان الهدنة.