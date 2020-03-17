باشاغا يبحث مع مسؤولين فرنسيين إقامة مستشفيات ميدانية

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، بعدد من المسؤولين بالقطاع الفرنسي المتخصص في الأمن المدني “الدفاع المدني”.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن الوزير استمعخلال اللقاء إلى شروح وافية من قبل المسؤولين حول كيفية وتنظيم واستخدام معدات الحماية المدنية التي من مهامها حماية الأشخاص والمرافق المدنية وحماية البيئة، وعمليات إنقاذ في حوادث السيارات وبأقل ضرر، وكذلك إقامة المستشفيات الميدانية في مجال الكوارث الطبيعية.

وأعرب المسؤولون الفرنسيون خلال هذا اللقاء عن استعدادهم لتقديم خبراتهم في هذا المجال.