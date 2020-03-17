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السراج يطالب خارجية الوفاق بتوفير الاقامة والاعاشة لليبيين العالقين في الخارج

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الاثنين الاجتماع الاستثنائي الثاني لمجلس وزراء الوفاق للعام الجاري بحضور أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان ومحمد عماري زايد وأحمد حمزة .

السراج إستعرض وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس في بداية الجلسة آخر مستجدات الأوضاع على الصعيدين السياسي والاقتصادي والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة وباء كورونا.

واتفق المجلس على تشكيل لجان على مستوى وكلاء الوزارات تتولى متابعة الجوانب الاقتصادية الاستثنائية المرتبطة بانتشار هذا الوباء وتتابع أوضاع الليبيين العالقين بالخارج والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الخارجية لتأمين الإقامة والإعاشة لهم لحين رجوعهم إلى أرض الوطن.

كما ستتابع اللجان الإجراءات العلاجية والوقائية في الداخل والتدابير المتخذة من قبل وزارة الصحة لمواجهة هذا الوباء.

ومن ناحية أخرى ناقش المجلس آلية توفير السلع الأساسية للمواطن إلى جانب الإجراءات المتعلقة باستيرادها من الخارج كما تطرق إلى موضوع تكدس القمامة وتخصيص المبالغ اللازمة لمعالجتها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • يا ذيوث يا حقير يا قذر. انت سبب نشر كورونا في طرابلس يا عرص المجرمين السوريين اللي جبتهم من تركيا هم و الاتراك. هم من يحملون الكورونا معهم و زيادة علي ذلك تمنحهم ألفين دولار من فلوسنا يا تيس ؟ و سكنوا بيوت الليبيين بالقوة و دمروا اثاتهم يا كلب يا باستاردوا. باذن الله سيدخل الجيش الوطني لطرابلس و تشوف شنو اللي يصير فيك و في فروخك و فرخاتك يا حلوف

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