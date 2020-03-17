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الدباشي: قيادات جماعة الإخوان الليبية أكثراً حرصاً على تحقيق أهداف السياسة البريطانية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قلل سفير ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي من تأثير السفير البريطاني السابق لدى ليبيا بيتر ميليت على السياسة البريطانية وربط استمرار دعم لندن للإسلاميين والذي يتجلى خاصة بصياغتها لقرارات داخل مجلس الأمن تستهدف تحجيم الجيش الليبي بعلاقتها الجيدة بالإخوان.

الدباشي وفي تصريح لصحيفة “العرب” اللندنية أمس قال :”على الرغم أن بيتر ميليت مؤيد للإخوان ولكن لا أعتقد أن له أي دور في توجيه سياسة بريطانيا بل يتصرف وفقا لثوابت سياسة بلاده”.

وأضاف:” أعتقد أن السبب الأساسي أن نسبة كبيرة من قيادات الإخوان المسلمين على المستوى الدولي والليبي مواطنون بريطانيون وتقيم عائلاتهم بها وهم أكثر ولاءً لبريطانيا من بلدانهم الأصلية”.

سفير ليبيا السابق إختتم تصريحه بالقول:” من ثم هم أكثر حرصاً على تحقيق أهداف السياسة البريطانية من غيرهم وحتى القيادات التي لا تحمل الجنسية البريطانية تحمل جنسيات دول ارتباطها قوي ببريطانيا وفي الغالب يتشاطرون نفس الأهداف وهي أمريكا وكندا وايرلندا”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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