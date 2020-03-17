تقلبات جوية تُسيطر على طقس ليبيا

أشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن مناطق غرب ليبيا ستتأثر بتقلبات جوية ناتجة عن امتداد منخفض صحراوي جنوب شرق الجزائر مصحوب برياح نشطة تكون مثيرة للأتربة والغبار على المناطق المفتوحة خاصة اليوم.

وبحسب المركز، ستتجاوز سرعة الرياح 50 كيلو متراً في الساعة، ومن المُحتمل أن تسبب هبوط الرؤية الأفقية، بينما تتأثر مناطق الساحل خاصة الساحل الشرقي برياح شمالية شرقية قوية تتسبب في اضطراب حالة البحر وارتفاع الموج على طول الساحل.

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب على مناطق الجنوب الغربي خاصة غدامس – الحمادة وغات مع احتمال سقوط أمطار خفيفة وتشمل الأمطار المتفرقة بعض مناطق الشمال الغربي هذه الليلة ويوم الغد قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة المتوقع تسجيلها على المناطق الساحلية ما بين16 و24 درجة مئوية، فيما ترتفع في باقي المناطق إلى ما بين 26 و35 درجة مئوية.

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