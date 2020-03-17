قلمة: مبادرات الحل للأزمة الليبية من الإتحاد الأفريقي هي محاولة للظهور بالمشهد

ليبيا – قال مقرر مجلس النواب صالح قلمة إنه من حين إلى آخر يتم الحديث عن كثير من مبادرات الحل السياسي لكن هي ليست رؤى مكتملة لأنها لم تطرح بشكل رسمي.

قلمة أشار في تصريح لصحيفة “لشرق الأوسط” اللندنية إلى أن المبادرات هي اجتهادات ومحاولات من البعض للظهور بالمشهد خصوصاً من طرف الاتحاد الأفريقي لا أكثر، لافتاً إلى صعوبة المشهد وعدم معرفة من يقدمون هذه المبادرات بالواقع الليبي جيداً.

وتسائل قائلاً:”أين كان الاتحاد الأفريقي أو دولة الجزائر أو غيرهما من الأوضاع في ليبيا طيلة السنوات الماضية؟ أعتقد أنه لا توجد نية حقيقية من الاتحاد الأفريقي لحلحلة الوضع إنما النية أراها متجهة أكثر لإيجاد موضع قدم لكي يكون لهم مندوب أممي أو ممثل ضمن فريق البعثة الأممية لدى البلاد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية