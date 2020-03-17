لجنة طوارئ ومستشفى عزل.. بلديات البيضاء تتأهب لـ”كورونا”

عُقد بمقر ديوان بلدية البيضاء اجتماع موسع برئاسة وكيل الديوان لمناقشة آخر المستجدات والإجراءات الاحترازية المتخذة من الحكومة الليبية لمكافحة فيروس كورونا.

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس وإدارة الشؤون الصحية ومستشفى الثورة المركزي ومركز الرقابة على الأدوية والأغذية ومكتب الهيئة العامة للبيئة وجهاز الإسعاف والطوارئ ومديرية الأمن وجهاز الحرس البلدي ومباحث الجوازات وشركة الخدمات العامة ومكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة طوارئ على مستوى القطاعات ببلدية البيضاء، كما تم تخصيص مستشفى المنصورة لعزل الحالات المشتبه بها أو المصابه، بالإضافة لتخصيص مركز الصدرية بمدينة البيضاء لرصد وتقصي والكشف عن الحالات المشتبه بها.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يُعقد اجتماع يضم بلديات الجبل الأخضر “البيضاء _شحات _الساحل_وردامه” لتوحيد الجهود وبحث الاحتياجات المطلوبة ومناقشة الوضع الصحي بشكل عام.

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