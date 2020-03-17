الناظوري يناشد الليبيين التحلي بالهدوء واتباع النصائح بشأن كورونا

بنغازي-العنوان

ناشد رئيس “اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا” المشكلة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، الفريق عبدالرازق الناظور المواطنين بالتزام الهدوء وعدم القلق والخوف، مؤكدًا أن الأمور كلها تحت السيطرة ووزارة الصحة تقوم بواجبها على أكمل وجه.

وطمأن الناظوري، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين، أن ليبيا لازالت خالية من مرض كوفيد19، مشيرًا إلى أن كل شيء تحت المراقبة.

وناشد الناظوري الليبيين التهدئة وعدم الانزعاج من الإجراءات الاحترازية التي اُتخذت في سبيل منع وصول فيروس كورونا إلى ليبيا.

وأكد الناظوري على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن طريق وزارة الصحة ووزارة الداخلية بخصوص فيروس كورونا.