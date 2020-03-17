عقد اجتماع موسع، بحضور وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر، ووكيل وزارة الداخلية خالد مازن، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية والصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أنه” جرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة المشتركة بين وزارة الداخلية والصحة واعتمادها، لمجابهة هذا الفايروس، ولضمان حصول أفضل النتائج في الوقاية منه.”

كما تمت مناقشة خطة الاستجابة والطوارئ لمكافحة فيروس الكورونا المستجد التي يعتمدها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، كما تم التطرق لموضوع تدريب عدد من العناصر الأمنية من وزارة الداخلية من قبل وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض في كيفية التعامل مع فيروس كورونا، وتكثيف الجهود من خلال التوعية والتثقيف بهذا المرض للمواطنين.

واستعرض المجتمعون آخر مستجدات المرض في دول الجوار، والوقوف على الجهود الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية منه.