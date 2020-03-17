الثني يبحث مع الحويج أوضاع الجاليات الليبية في البلدان التي انتشر فيها كورونا

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس أوضاع الجاليات الليبية الموجودة في مختلف بلدان العالم، خاصة تلك التي انتشرت فيها جائحة كورونا، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية عبدالهادي الحويج في بنغازي.

وناقش الثني خلال الاجتماع آليات التواصل مع أبناء الجالية الليبية العالقين في تلك البلدان، وبحث أوضاعهم وتوفير كافة احتياجاتهم عبر وزارة الخارجية.

هذا وأطلع الحويج الثني على الاتصالات الدولية التي أجراها مع منظمة الصحة العالمية، والصين للاستفادة من تجربة السيطرة على الجائحة واحتوائها وكيفية المساهمة مع ليبيا في هذا الشأن في حال وصول الفيروس إليها .

كما تم بحث الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة منع وصول فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا.

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