السعيدي: صنع الله يتعمد عدم إرسال حصة المنطقة الجنوبية من الوقود

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله يتعمد عدم إرسال حصة المنطقة الجنوبية من الوقود المقدرة بـأربعة ملايين لتر يوميا، حيث إن المنطقة تشهد نقصا في الوقود منذ سنتين.

السعيدي أوضح في تصريح لصحيفة المرصد أنه ومنذ دخول القوات المسلحة إلى الجنوب قطعت مؤسسة النفط بطرابلس الإمدادات عن المنطقة، مشيرا إلى أن مستودع مصراتة والزاوية قد تم منعهما من تزويد المنطقة الجنوبية .

كما شكر السعيدي فرع شركة البريقة بالمنطقة الشرقية الذي قام بتزويد المنطقة بمادة الوقود.

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