عميد بلدية الكفرة: الجماعات الإرهابية في طرابلس أمن تونس والمنطقة

ليبيا – قال عميد بلدية الكفرة مفتاح أبو خليل إن الجماعات الإرهابية في العاصمة طرابلس يمكن أن تخترق الحدود مع تونس إلا أن ذلك يتوقف على مدى الإجراءات التي تتخذها قوات حرس الحدود التونسية.

أبو خليل وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الاثنين أضاف :”بأمكن للجماعات المتواجدة في جبل الشعانبي بالجانب التونسي التواصل مع المجموعات في العاصمة طرابلس وأن الفترات المقبلة ستكون الأوضاع الأمنية في تونس خطرة”.

ورأى أن تمركز الجماعات الإرهابية في جبل الشعانبي سيكون نقطة الانطلاق نحو تأجيج الوضع حال تمكنت الجماعات في العاصمة طرابلس من الدخول إلى هناك”، مضيفا: “الآلاف في العاصمة من جنسيات مختلفة وأنهم يحملون الفكر المتطرف الذي لا يؤمن بالحدود ولا الجغرافيا وأنهم سيحاولون تكرار تجربة العراق وسوريا مع اختلاف المعطيات في الأراضي الليبية والتونسية”.

عميد بلدية الكفرة ربط بين محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وبين ما يحدث في ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء حيث يرى أن الجماعات الإرهابية تريد تغيير الوضع في المنطقة بشكل كامل لصالحها.

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