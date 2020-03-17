خارجية الوفاق تقول إن القنصلية الليبية بدأت في إجراءات ترتيب إقامة للعالقين الليبيين في إسطنبول

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق اليوم الثلاثاء أن القنصلية الليبية في مدينة إسطنبول بدأت في استقبال المواطنين العالقين في تركيا، مشيرة إلى أنها استلمت جوازات وتذاكر سفرهم لتمكينهم من الإقامة في أحد الفنادق.

واضطر المئات من المسافرين الليبيين إلى البقاء مطار إسطنبول، منذ يوم الأحد في انتظار أن تقوم شركات الخطوط الجوية بنقلهم إلى ليبيا، بعد تسجيل حالات مؤكدة لفيروس كورونا في تركيا.

وقال وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية بحكوة الوفاق، محمود التليسي، إن البعثات الدبلوماسية الليبية، لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وسط أفراد الجالية الليبية.

وأكد التليسي، أن الوزارة تواصلت بشكل مباشر ومستمر مع رؤساء البعثات الدبلوماسية واللجان المشكلة داخل هذه البعثات لمتابعة أوضاع المواطنين وتطورات الأوضاع داخل البلدان التي أعلن فيها تفشي فيروس كورونا.

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