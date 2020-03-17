

ليبيا

إقامة نقاط تفتيش داخل طرابلس وضواحيها متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية | 17 March, 2020 أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن إقامة نقاط تفتيش داخل العاصمة طرابلس وضواحيها. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن الـدوريات الأمـنية الـتابعة لـفرع الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي تـاجـوراء قامت بـفتح الـنقاط الـتفتيشية والـدوريات والـتمركزات الأمـنية الـفجائية داخـل الـعاصمة طـرابلس وبـلدية تـاجوراء وضـواحيها وذلك لـبسط الأمـن والـحفاظ عـلى أمـن وسـلامة الـمواطنين وضـبط الـمجرمين والـخارجين عـن الـقانون وتـأمين الـطريق الـساحلي وأداء الـواجب الأمـني عـلى أكـمل وجـه. رابط مختصر

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