النجار: أزمة غرف العزل مازالت قائمة في ظل نقص الإمكانيات والظروف الصعبة

ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن كل العينات التي أحيلت للمختبر نتائجها و تحاليلها سلبية مما يعني خلو المشتبه فيهم من الفايروس.

النجار أشار في تصريح أذيع على قنة”التناصح” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الإجراءات التي تتخذ مع حالات الإشتباه للآن لم تتم الجهوزية في تجهيز غرف العزل و العناية الفائقة.

ونوّه إلى أن أي حالة إشتباه يتم ارسالها للمستشفى وهناك تتخذ إجراءات منها إحالتها لغرف عزل مؤقتة لحين أخذ عينة منها وإرسالها لمختبر الأمراض السارية في المركز الوطني.

وأضاف”التجهيزات جارية في حدود 4 أيام ستكون لدينا غرف جاهزة للعزل ولكن للآن ما زالت أزمة غرف العزل قائمة، في ظل نقص الإمكانيات و الظروف الصعبة التي نمر فيها هناك صعوبة كبيرة في تجهيز غرف العزل بالسرعه التي كنا نريدها، الفايروس وكأنه يعطينا مهلة وينتظر فينا لا زال لدينا وقت ونتمنى أن نجهز انفسنا قبل خروج أي حالة على الرغم من أن الفايروس ينتشر في كل الدول المحيطة بنا”.

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