«تسييري سرت» يفتح ملف عقود الزواج المحررة خلال سيطرة «داعش»

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم اجتماعا موسعا لبحث المشكلات المتعلقة بعقود الزواج المحررة خلال فترة سيطرة تنظيم «داعش».

وتناول الاجتماع الإجراءات المتوقفة فيما يتعلق بعقود زواج الليبيين والليبيات من أجانب وعرب خلال العامين 2015 و2016، حسب تصريح رئيس المجلس سالم عامر لـ«بوابة الوسط».

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ولم يسجل عدد كبير من العقود في مصلحة السجل المدنى سرت حتى الآن، بسبب عدم استيفاء المستندات، إذ تناول الاجتماع إمكانية إيجاد آلية بشأنها بالتنسيق مع مكتب الشئون الاجتماعية ومحكمة سرت الابتدائية والجهات ذات العلاقة، خصوصا إتمام المستندات المطلوبة لإتمام صحة ثبوث عقد الزواج وفقا للإجراءات المتبعة بالخصوص في المحكمة والسجل المدنى والجهات ذات العلاقة.

وكلف عامر مكتب الشئون الاجتماعية بحصر الحالات العالقة بعقود الزواج، التى لم تستكمل إجراءات تسجيلها بمنظومة السجل المدنى في سرت، وإحالتها للمجلس التسييري للبلدية لإمكانية دراسة الموضوع مع محكمة سرت.

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