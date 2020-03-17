قلمة: لا توجد نية حقيقية من الاتحاد الأفريقي لحلحلة الوضع في ليبيا

قال مقرر مجلس النواب صالح قلمة إنه من حين إلى آخر يتم الحديث عن كثير من مبادرات الحل السياسي لكنها ليست رؤى مكتملة لأنها لم تطرح بشكل رسمي.

قلمة أشار في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية إلى أن المبادرات هي اجتهادات ومحاولات من البعض للظهور في المشهد، لافتا إلى صعوبة المشهد وعدم معرفة من يقدمون هذه المبادرات بالواقع الليبي جيدا.

ورأى قلمة أنه لا توجد نية حقيقية من الاتحاد الأفريقي لحلحلة الوضع، إنما النية متجهة أكثر لإيجاد موضع قدم لكي يكون لهم مندوب أممي أو ممثل ضمن فريق البعثة الأممية لدى البلاد.

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