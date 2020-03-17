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بعد قرار الأوقاف بإقامة الصلاة في ساحات المساجد.. الثني يقرر غلق المساجد وإقامة الصلاة بالمنازل لمواجهة كورونا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء قرارا بإغلاق المساجد وفتحها فقط لإقامة الآذان فقط على أن تكون إقامة الصلوات جميعها في المنازل، وذلك لحين التأكد من القضاء فيروس كورونا المستجد

وشدد الثني على أئمة المساجد والقيمين والأجهزة الأمنية والضبطية وضع القرار موضع التنفيذ.

ووجه الثني اللوم لهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية لعدم تحملها المسؤولية الملقاة على عاتقها بشأن انتشار فيروس كورونا.

وكانت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية، قد أصدرت يوم الإثنين قرارًا بغلق المساجد على أن تقام جميع الصلوات المفروضة بما فيها خطبة وصلاة الجمعة في ساحات المساجد.

 

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