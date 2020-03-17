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الزنتان “تستنفر” لمواجهة كورونا بالتوعية والتعقيم

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد بمقر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمدينة الزنتان اجتماع موسع ضم أعضاء من الأجهزة الرقابية والصحية والضبطية لوضع خطة استباقية لمواجهة فيروس كورونا.

وتم خلال الاجتماع تقييم الإمكانات المتاحة بالمدينة والبدء في خطة عمل عبر وضع كل الأدوات الإعلامية في الخدمة لتوعية المواطن للوقاية من الفيروس ومخاطبة القنوات المسموعة للبدء في برامج توعوية مكثفة.

كما خلص الاجتماع إلى وضع مستشفى الحوادث بالمدينة كمكان للعزل الصحي للحالات وتزويده بما يلزم من إمكانيات طبية ورش المدينة وتعقيمها عبر شركة متخصصة.

وتُسابق البلديات في ليبيا الزمن لتعقيم الشوارع والمؤسسات العامة ومنع التجمعات في سبيل مجابهة فيروس كورونا الذي اجتاح دول العالم في زمن قياسي.

وأعلنت السلطات الليبية تعليق الرحلات الجوية وغلق المنافذ تحسباً لتسلل الفيروس، كما أصدرت قراراً بتعليق الدراسة مدة أسبوعين حفاظاً على سلامة الطلبة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • Avatar يقول مهم ويجب النشر / دوريات سيارات الشرطة الطبية العسكرية داخل المنطقة الغربية طرابلس ليبيا .:

    – القبض على طبيب أردني وفلسطيني في ليبيا داخل معمل طبي يقومون بحثت المرضى بأدوية منتهية الصلاحية –
    – والإبلاغ عن من ممرضات ليبيات وأجنبيات يقومون بتمرير أدوية وعقارات طبية ومحاولة الحصول على عينات من دماء الليبيين الفقراء والمساكين لجعلهم كفءران تجارب بسبب مرض كورونا .
    فيجب على اي ليبي يتعرض لاي نوع من الابتزاز او المعاملة السيءة من اي طبيب او من ممرضة – ابلاغ غرفة القوة العسكرية فورا – حتى يتم أخذ الإجراءات اللازمة حيال اي نوع من التجاوزات اتجاه المواطن .

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