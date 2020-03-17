الزنتان “تستنفر” لمواجهة كورونا بالتوعية والتعقيم

عقد بمقر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمدينة الزنتان اجتماع موسع ضم أعضاء من الأجهزة الرقابية والصحية والضبطية لوضع خطة استباقية لمواجهة فيروس كورونا.

وتم خلال الاجتماع تقييم الإمكانات المتاحة بالمدينة والبدء في خطة عمل عبر وضع كل الأدوات الإعلامية في الخدمة لتوعية المواطن للوقاية من الفيروس ومخاطبة القنوات المسموعة للبدء في برامج توعوية مكثفة.

كما خلص الاجتماع إلى وضع مستشفى الحوادث بالمدينة كمكان للعزل الصحي للحالات وتزويده بما يلزم من إمكانيات طبية ورش المدينة وتعقيمها عبر شركة متخصصة.

وتُسابق البلديات في ليبيا الزمن لتعقيم الشوارع والمؤسسات العامة ومنع التجمعات في سبيل مجابهة فيروس كورونا الذي اجتاح دول العالم في زمن قياسي.

وأعلنت السلطات الليبية تعليق الرحلات الجوية وغلق المنافذ تحسباً لتسلل الفيروس، كما أصدرت قراراً بتعليق الدراسة مدة أسبوعين حفاظاً على سلامة الطلبة.

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