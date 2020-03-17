الثني ينتقد قرار الأوقاف ويقرر غلق المساجد بشكل كلي لمواجهة كورونا

بنغازي-العنوان

قرر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء إغلاق المساجد وفتحها فقط لإقامة الآذان على أن تكون إقامة الصلوات جميعها في المنازل، وذلك لحين التأكد من القضاء فيروس كورونا المستجد.

وشدد الثني على أئمة المساجد والقيمين والأجهزة الأمنية والضبطية وضع القرار موضع التنفيذ.

يأتي ذلك بعدما قررت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية، غلق المساجد على أن تقام جميع الصلوات المفروضة بما فيها خطبة وصلاة الجمعة في ساحات المساجد.

ووجه الثني اللوم لهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإقرارها هذا القرار، معتبرًا أنها لمم تتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها بشأن انتشار فيروس كورونا.