الصحة العالمية بسبها تعقد اجتماعا مع الإدارات الصحية في مدن الجنوب لبحث كورونا

عقدت منظمة الصحة العالمية بسبها اجتماعا ضم مديري الإدارات الصحية في مدن اوباري والقطرون ومرزق وغات وسبها ووادي البوانيس واتراغن ووادي الشاطئ، لتدارس الأوضاع الصحية في الجنوب مع أزمة كورونا.

وقال عضو مكتب منظمة الصحة العالمية عثمان حبيب لقناتنا، إن الاجتماع جاء لتحديد احتياجات الإدارات الصحية والمراكز الطبية في الجنوب بخصوص معالجة الأزمة الصحية التي قد تشهدها المنطقة إذا ما وقع تسجيل حالات إصابة بفيروس كورنا في المنطقة، مبينا أن المنظمة توصلت إلى وضع خطة لتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة في كافة المراكز الصحية، مضيفا أن المنظمة اتفقت على إنشاء مراكز للحجر الصحي في كل منطقة، وستعمل على توفير احتياجات هذه المراكز، كما تسعى المنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة لمد مراكز الجنوب الصحية بما قد تحتاجه من معدات لرفع قدراتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا