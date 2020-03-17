عقد انتخابات «المحامين» في المنطقة الجنوبية

عقدت انتخابات النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية بالمنطقة الجنوبية اليوم الثلاثاء بمدينة سبها، داخل قاعة المحكمة الجزئية.

وقال رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات في سبها أحمد الشيخ لـ«بوابة الوسط» إن عدد الناخبين 76 محام، وعدد القوائم أربعة، كما يتنافس 12 مرشحا على قوائم النقابة العامة وممثل النقابة الفرعية، ووكيل النقابة العامة والنقيب.

وأوضح أبوبكر الغصني عضو التجمع بفزان إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تراقب هذة الانتخابات لـ«بوابة الوسط» أن العملية جرت بشكل جيد من حيث وجود أعضاء اللجنة وأدوات الاقتراع والمراقبين والإعلاميين، إلى جانب الأمن، مع حضور وكيل لكل مرشح.

يشار أن عملية الانتخابات لنقابة المحامين و النقابات الفرعية انطلقت اليوم على مستوى ليبيا فى ثمانية لجان انتخابية وهي طبرق و بنغازي ومصراتة، إلى جانب الخمس وطرابلس والزاوية وغريان وسبها.

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