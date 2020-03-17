دعوة دولية لإقامة هدنة إنسانية في ليبيا لمحاربة فيروس كورونا

أخبار ليبيا24

دعت سفارات الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى وزارة الخارجية التونسية، في بيان مشترك، إلى إعلان وقف فوري وإنساني للقتال، من أجل التمكين من مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.

ودعا البيان، كذلك إلى وقف النقل المستمر لجميع المعدات العسكرية والأفراد العسكريين إلى ليبيا.

وأعلن البيان، “ندعم بقوة جهود السلطات الصحية الليبية في جميع أنحاء البلاد وهي تتنادى بروح من اللحمة الوطنية، ونحثّها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم صحّة ورفاهية جميع الليبيين”.

ورأى البيان، “أن مثل هذه الهدنة ستمكّن المقاتلين من العودة إلى ديارهم لتقديم الرعاية اللازمة للأقارب الذين قد يكونون أكثر عرضة للخطر”.

وأعرب البيان، عن الآمال القوية في أن تؤدي هذه الهدنة الإنسانية إلى اتفاق على مشروع وقف إطلاق النار الذي يسّرته الأمم المتحدة في 23 فبراير، والذي تمّ التوصل إليه في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة الليبية والعودة إلى الحوار السياسي.

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