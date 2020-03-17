الدول المغاربية: هل تحد الإجراءات المتخذة من تفشي فيروس كورونا؟

في هذه الحلقة من “النقاش المغاربي” نستضيف الصحيفة في إذاعة فرنسا الدولية هدى إبراهيم، رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية أحمد القديدي، المختص بالقانون الدستوري فضيل العيش والصحافي منصف السليمي للحديث معهم عن الإجراءات التي اتخذتها الدول المغاربية لمواجهة فيروس كورونا، ثم ننتقل إلى الجزائر التي تستمر فيها المظاهرات الأسبوعية ثم نختم بالأزمة الليبية والحديث عن وساطة فرنسية – ألمانية بعض إستقالة مبعوث الامم المتحدة غسان سلامة.

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