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المحجوب: كل الميليشيات والمرتزقة تحت نيران القوات المسلحة

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب إن العالم بدأ يدرك أن المعضلة الحقيقية في ليبيا تتعلق بالترتيبات الأمنية.

وأضاف المحجوب في حوار مع سبوتنيك أن القوات المسلحة يمكنها الدخول إلى ما تبقى في العاصمة حال استئناف العمليات العسكرية، خاصة في ظل استمرار الخروقات من جانب المليشيات في العاصمة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة متمركزة في أماكنها.

كما أكد أن كل المليشيات والمرتزقة تحت نيران قوات الجيش، وهناك سيطرة كاملة على الوضع، وصد لكل محاولات المليشيات والطائرات المسيرة، كاشفا أن الجيش تمكن من قتل نحو مئة واثنين وأربعين من المرتزقة في صفوف المليشيات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • أخشي ان يكون مجرد كلام للاستهلاك المحلي وساعة صفر خُلّبْ آخري تضاف لساعات اصفار سابقه سمع عنها القاصي والداني حتي انه قد سخر منها العميل ذو الاوصول التركيه السراج فلو المليشيات تحت نيران الجيش كما تقول أمسحوهم من الوجود مسح لا يبقي ولا يذر ليتخلص الليبيين منهم وليعود وجه ليبيا مشرق وتعود الالفه بين الليبيين كما كانت أيام زمان قبل انقلاب سبتمبر المشؤوم وقبل نكبة فبراير التي جلبت الخراب والدمار للوطن وللمواطن

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