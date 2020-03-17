المحجوب: كل الميليشيات والمرتزقة تحت نيران القوات المسلحة

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب إن العالم بدأ يدرك أن المعضلة الحقيقية في ليبيا تتعلق بالترتيبات الأمنية.

وأضاف المحجوب في حوار مع سبوتنيك أن القوات المسلحة يمكنها الدخول إلى ما تبقى في العاصمة حال استئناف العمليات العسكرية، خاصة في ظل استمرار الخروقات من جانب المليشيات في العاصمة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة متمركزة في أماكنها.

كما أكد أن كل المليشيات والمرتزقة تحت نيران قوات الجيش، وهناك سيطرة كاملة على الوضع، وصد لكل محاولات المليشيات والطائرات المسيرة، كاشفا أن الجيش تمكن من قتل نحو مئة واثنين وأربعين من المرتزقة في صفوف المليشيات.

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