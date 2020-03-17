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بلدية سبها تتخذ تدابير احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بلدية سبها تتخذ تدابير احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • Avatar يقول مهم ويجب النشر / دوريات سيارات الشرطة الطبية العسكرية داخل المنطقة الغربية طرابلس ليبيا:

    – القبض على طبيب أردني وفلسطيني في ليبيا داخل معمل طبي يقومون بحقن المرضى بأدوية منتهية الصلاحية –
    – والإبلاغ عن ممرضات ليبيات وأجنبيات يقومون بتمرير أدوية وعقارات طبية باسم البعثة الاممية – ومحاولة الحصول على عينات من دماء الليبيين الفقراء والمساكين لجعلهم كفءران تجارب بسبب مرض كورونا .
    فيجب على اي ليبي يتعرض لاي نوع من الابتزاز او المعاملة السيءة من اي طبيب او من ممرضة – ابلاغ غرفة القوة العسكرية فورا – حتى يتم أخذ الإجراءات اللازمة حيال اي نوع من التجاوزات اتجاه المواطن .

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  • – القبض على طبيب أردني وفلسطيني في ليبيا داخل معمل طبي يقومون بحقن المرضى بأدوية منتهية الصلاحية –
    – والإبلاغ عن ممرضات ليبيات وأجنبيات يقومون بتمرير أدوية وعقارات طبية باسم البعثة الاممية – ومحاولة الحصول على عينات من دماء الليبيين الفقراء والمساكين لجعلهم كفءران تجارب بسبب مرض كورونا .
    فيجب على اي ليبي يتعرض لاي نوع من الابتزاز او المعاملة السيءة من اي طبيب او من ممرضة – ابلاغ غرفة القوة العسكرية فورا. وعدم أخذ اي عينات من الدم او الحقن حتى يتم أخذ اسم الكامل – لاي الدكتور او الطبيب او الممرضة – حتى لا تتم الجريمة دون عقاب او متابعة أمنية – وحتى يتم أخذ الإجراءات اللازمة حيال اي نوع من التجاوزات اتجاه المواطن . يجب النشر ..

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