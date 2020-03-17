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بوابة إفريقيا الإخبارية/ اوباري |

17 March, 2020

انطلقت بكافة مناطق بلدية الغريفة الحملة التطوعية للنظافة العامة التي ينظمها فريق الشراكة المجتمعية بمشاركة السلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالبلدية .

تستهدف هذه الحملة تنظيف الشوارع والميادين والحدائق العامة وازالة الاتربة من الطرقات الرئيسة والفرعية وازالة المخلفات والركام وغيرها .. وذلك ضمن برنامج موسع لفريق الشراكة المجتمعة في اطار دوره لتشجيع وتحفيز الشباب على الانخراط في العمل التطوعي والانساني .