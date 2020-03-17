

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

17 March, 2020

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ،بدعوة جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى إعلان وقف فوري للأعمال القتالية لأغراض إنسانية فضلاً عن وقف النقل المستمر لجميع المعدات العسكرية والأفراد إلى ليبيا، وذلك من أجل تمكين السلطات المحلية من الاستجابة بشكل سريع للتحدي غير المسبوق الذي يشكله فيروس كورونا (كوفيد-19) على الصحة العامة.

و حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ،في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،جميع الأطراف في ليبيا على اتخاذ هذه الخطوة الشجاعة في توحيد جهودهم في مواجهة هذا الوباء ،وعلى تطبيق آلية موحدة لمواجهة وباء كوفيد-19 في ليبيا بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى العاملة في ليبيا وأصدقاء ليبيا. وتقف أسرة الامم المتحدة في ليبيا على أهبة الاستعداد لمواصلة مساندتها لليبيين في التصدي لهذا التهديد

و قالت البعثة إن فيروس كورونا لا يعترف بأية حدود أو انتماءات وقادر على اختراق كل الجبهات، لذا فإننا ندعو جميع الليبيين إلى توحيد صفوفهم فوراً وقبل فوات الأوان لمواجهة هذا التهديد المهول والسريع الانتشار، الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود والموارد للوقاية منه والتوعية به وتوفير العلاج لمن قد يصيبهم هذا الفيروس.