هيئة مكافحة الأوبئة تنظم حملة لمكافحة القوارض المسببة للأوبئة في درنة

قامت لجنة الأزمة والطوارئ بالحكومة الليبية بالتنسيق مع عضو الهيئة العامة للبيئة وبمشاركة جمعية الهلال الأحمر فرع درنة وشركة الخدمات العامة ومكتب الحرس البلدي وفرع الهيئة الليبية للإغاثة بحملة للقضاء على القوارض.

كما تم توزيع عدد من مبيدات القوارض بمنطقتي المدينة القديمة والمغار وسط المدينة، حيث تأتي الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة لمكافحة الأوبئة بدعم من لجنة الأزمة بالحكومة الليبية.

الحملة جاءت لمكافحة القوارض المسببة للأمراض والأوبئة والوقاية من فيروس كورونا حيث تنتشر القوارض بشكل كبير في المدينة القديمة درنة كما ستشمل الحملة في الأيام القادمة منطقة الصابري بمدينة بنغازي والحي الموريتاني بمدينة سرت.

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