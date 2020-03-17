تخصيص أماكن للحجر الصحي في درنة

كلفت بلدية درنة لجنة مختصة بوضع الخطط اللازمة للمواجهة في حال انتشار فيروس كورونا وبدأت العمل على إقامة حجر صحي بمقر المعهد الزراعي بمنطقة الفتائح شرق المدينة.

وضمن إجراءاتها الوقائية المشددة تحسبا من الفيروس، تعهدت البلدية بتوفير كافة التجهيزات داخل المدينة وتوفير كل ما من شأنه أن يحد من انتشار الوباء بين المواطنين.

وكغيرها من البلديات الأخرى تعمل بلدية درنة والأجهزة المختصة بكل ما لديها من قدرات لمنع وصول الوباء إلى البلاد بعد انتشاره في مختلف أرجاء العالم ووصل أيضا إلى دول جوار ليبيا.

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