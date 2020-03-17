البعثة الأممية ترحب بالدعوة الدولية لوقف الاقتتال بليبيا لمواجهة وباء كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ترحيبها وانضمامها إلى الشركاء الدوليين في دعوتهم لجميع أطراف النزاع في ليبيا إلى إعلان وقف فوري للأعمال القتالية لأغراض إنسانية فضلاً عن وقف النقل المستمر لجميع المعدات العسكرية والأفراد إلى ليبيا.

وأشارت البعثة في بيانها اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك يأتي من أجل تمكين السلطات المحلية من الاستجابة بشكل سريع للتحدي غير المسبوق الذي يشكله فيروس كورونا (كوفيد-19) على الصحة العامة في ليبيا.

وقالت البعثة، إنه في الوقت الذي تواصل فيه البعثة جهودها في تيسير الحوار بين الأطراف الليبية في المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، فإنها تحث جميع الأطراف في ليبيا على اتخاذ هذه الخطوة الشجاعة في توحيد جهودهم في مواجهة هذا الوباء.

وأكدت البعثة، أن فيروس كورونا لا يعترف بأية حدود أو انتماءات وقادر على اختراق كل الجبهات، داعية جميع الليبيين إلى توحيد صفوفهم فوراً وقبل فوات الأوان لمواجهة هذا التهديد المهول والسريع الانتشار، الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود والموارد للوقاية منه والتوعية به وتوفير العلاج لمن قد يصيبهم هذا الفيروس.

وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على تطبيق آلية موحدة لمواجهة وباء كورونا في ليبيا، بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى العاملة في ليبيا وأصدقاء ليبيا، مؤكدة استعدادها لمواصلة مساندتها لليبيين في التصدي لهذا التهديد.

وكانت سفارات الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا وأمريكا وبعثة الاتحاد الأوروبي وحكومتي تونس والإمارات، قد دعت جميع أطراف الصراع الليبي إلى إعلان وقف فوري وإنساني للقتال، ووقف النقل المستمرّ لجميع المعدات العسكرية والأفراد العسكريين إلى البلاد للسماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدّي الصحة العامة الذي يشكله فايروس كورونا المستجدّ.

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