تجهيز 3 أقسام خاصة بالعزل والرعاية بسعة 94 سريرا في الكفرة

أعلن جهاز الاسعاف والطوارئ الكفرة، عن تجهيز 3 أقسام خاصة بالعزل والعناية بسعة 94 سريرا، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان للجهاز اليوم، عقد مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة في الحكومة الموقتة إسماعيل العيضة، اجتماعا بمديري المستشفيات والمراكز التخصصية بالكفرة، للوقوف على استعدادات البلدية لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

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ولفت البيان إلى البدء بتجهيز قسم خاص بالعزل بسعة 24 سرير عناية، بمستشفى الشهيد عطية الكاسح كإجراء وقائي أولي ببلدية الكفرة، بالإضافة إلى تجهيز 10 أسرة عناية بمجمع عيادات ليبيا بحي الشورى، كما تم البدء في تجهيز 60 سريرا خاصا بحالات الاشتباه والحجر الصحي بالكفرة، ومن المتوقع أن تنتهي جميع أعمال التجهيز في غضون أيام، وفق البيان.

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