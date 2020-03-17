أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن عناصر الكتيبة 155 مشاة باشروا في تعقيم المنشآت العامة بينها مطار بنينا الدولي.

وبينت شعبة الإعلام الحربي أن جنود السرية الكيميائية بالكتيبة 155 مُشاة باشروا في عمليات تعقيم المنشآت العامة وعدد من المرافق الحيوية بالدولة والتي يتردد عليها جموع المواطنون بشكلٍ يومي والتي من ضمنها مطار بنينا الدولي والمساجد وغيرها.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن عمليات التعقيم تستمر حتى إتمام كافة الأماكن المُستهدفة بالتعقيم.