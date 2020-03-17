الحمروش: لا تغلقوا الأسواق أمام المواطنين

وقالت الحمروش في تدوينة لها موقع “فيسبوك” “لا تقفلوا الأسواق في وجوه الناس، بل أعملوا على أن تظل مفتوحة لساعات أطول من الساعات المعتادة، وأكّدوا ذلك للمواطنين مع طمأنتهم بأنكم ستوفروا لهم السلع التموينية بدون انقطاع” مضيفة “بهذا التعامل فقط سيطمئن المواطن ويبتعد عن التدافع والازدحام بالأسواق ولن يتسابق الجميع على تخزين ما هو أكثر من حاجته، وسيجد الجميع حاجته بدون نقص أو تزاحم”.

وختم الحمروش بالقول “أثبتت هذه الطريقة نجاحها في الكثير من الدول التي اتبعتها”.