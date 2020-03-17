الثني: إغلاق المساجد كليا وفتحها للآذان فقط وإقامة الصلوات في البيوت

أصدر رئيس الحكومة عبدالله الثني قرارا بإغلاق المساجد بشكل كلي وفتحها فقط لإقامة الآذان على أن تكون إقامة الصلوات في البيوت إلى حين التأكد من القضاء على فيروس كورونا وانفراج الأزمة وعودة الحياة لوضعها الطبيعي.

الثني طالب في القرار أئمة المساجد والقيمين والأجهزة الأمنية والضبطية وضع هذا القرار موضع التنفيذ مشددا على أن من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

رئيس مجلس الوزراء أكد أن القرار جاء نتيجة لعدم تحمل هيئة الاوقاف والشؤون الاسلامية ودار الافتاء لمسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم، وأنه جاء تحسبا لوقوع كارثة لاقدر الله بانتشار فيروس كورونا باعتباره غالبا ما ينتشر في الاماكن المكتظة كالمساجد والاسواق والمقاهي وغيرها مؤكدا الحرص على سلامة المواطن أينما كان.

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