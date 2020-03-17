اجتماع موسع في الجفرة لبحث خطة عمل لمجابهة فيروس كورونا 

عقد أمس بديوان المجلس البلدي الجفرة اجتماع موسع تركز على وضع خطة عمل لمجابهة فيروس كورونا بكافة مناطق بلدية الجفرة.

وضم الاجتماع المجلس البلدي ومديرية الأمن والغرفة الأمنية المشتركة ومديري مكاتب التضامن الاجتماعي والاقتصاد والخدمات الصحية والمستشفيات والهلال الأحمر الليبي والشؤون المحلية وجهاز الأمراض السارية والحرس البلدي.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة طوارئ برئاسة عميد بلدية الجفرة، وتشكيل فريق عمل للتوعية والوقاية من فيروس كورونا مكون من الأطباء المتخصصين والجهات ذات العلاقة من هيئة الأوقاف والإذاعات المحلية وغيرها.

كما شدد المجتمعون على إقامة نقاط كشف ورصد لأي حالات مصابة أو مشتبه بها في مداخل الجفرة الرئيسة للطرق الرابطة بين الجفرة وسبها وسرت ومنطقة مرادة، يعمل على تأمينها أفراد من مديرية الأمن صحبة متخصصين من الأطقم الطبية والإسعاف والهلال الأحمر والمتطوعين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا