جسر جوي لعودة الليبيين العالقين بمطارات العالم

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإفريقية بالمنطقة الشرقية إنشاء جسر جوي مستعجل لعودة الليبيين العالقين بمطارات الدول الموبوءة بفيروس كورونا مجانا.

وأوضح مدير الخطوط الجوية الإفريقية فرع المنطقة الشرقية سراج الفيتوري أنه خدمة للمواطنين العالقين بمطارات العالم والراغبين بالعودة سريعا لليبيا تحسبا لفيروس كورونا ونظرا لانتشاره في هذه الدول العالقين فيها كزوار ومقيمين وتسهيلا لإجراءات إجلائهم من هناك قررت الشركة إنشاء جسر جوي مستعجل دون توقف ليتسنى لكل العالقين العودة مجانا بكافة التسهيلات المتاحة .

وأضاف الفيتوري أنه “من غير المعقول أبدا أن تسخر طائرات الشركة بالعاصمة هناك لجلب المقاتلين والمرتزقة وأهلنا في مطارات دول الجوار وغيرها مكدسين بالغربة” مشيرة إلى أنها طائرة ولن تتوقف حتى إعادة المسافرين العالقين.

ودعا لبفيتوري المدير التجاري ومدير العمليات الجوية إلى الإسراع في وضع الترتيبات المهمة ولبدء الفوري في تيسير الرحلات.