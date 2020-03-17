طالب أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، بالإفراج عن المعتقلين تحسبا لانتشار وباء كورونا.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “استمرار اعتقال سجناء إثناء مرحلة تشتد فيها المخاوف من انتشار وباء خطر، جريمة مزدوجة، فعلاوة على كون الاعتقال جرى بدون أوجه قانونية، فهم يعرضون حياتهم إلى أخطار محدقة” مضيفا “معا للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط على المعتقلين بسجن امعتيقة وسجون مصراته والمعتقلين لدى المليشيات”.