باشاغا يرفض الخضوع لكشف كورونا في مطار معيتيقة

رفض وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الخضوع لكشف فيروس كورونا في مطار معيتيقة، بعد وصوله من فرنسا، اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر لقناة “218”، إنه وعلى تمام الساعة الثالثة والنصف وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الليبية قادمة من مدينة مرسيليا الفرنسية وعلى متنها باشاغا والوفد المرافق له.

وأضاف المصدر أن سيارتين خاصتين بوزارة الداخلية وصلتا إلى مدرج المطار، في منطقة توقف الطائرة، تقلان الوزير والوفد المرافق له وغادروا جميعا المنطقة.

وأكد المصدر أن الوفد المتكون من 16 شخصا، خضع للكشف الصحي المتبع في المطار، فيما رفض باشاغا إجراءات الفحوصات الطبية صحبة 5 من الأفراد التابعين له وهم مدير مكتبه، وأحد حراسه الخاصين، إضافة لاثنين من أعضاء المراسم التابعة لوزارة الداخلية، ومدير مكتب العلاقات.

وأشار إلى أن أحد الأفراد المرافقين لباشاغا استهزأ بالإجراءات المتبعة في المطار للكشف عن فيروس كورونا، وسط استياء الموظفين والطاقم الطبي العامل بالمطار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية