صالح يتسلم مشروع تعديل قانون العمل الدبلوماسي والقنصلي

تسلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الثلاثاء مشروع تعديل قانون العمل الدبلوماسي والقنصلي من قبل وزير الخارجية عبدالهادي الحويج.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي إن الحويج سلم صالح إحالة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني لمشروع القانون.

وأوضح الصافي أن صالح بحث مع الحويج آخر الملاحظات الموضوعة على مشروع تعديل القانون، على اعتبار أنه معمول به منذ نحو 20 عام، في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية أن القانون بحاجة للتطوير آخذين بعين الاعتبار ملاحظات الخبراء.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لطرح المشروع على السادة أعضاء مجلس النواب للتصويت عليه.