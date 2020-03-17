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القايد: يجب حسم المعركة بسرعة لأن حفتر يحاول التضييق على المنطقة الغربية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا  – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالمنطقة الوسطى التابعة للرئاسي ناصر القايد على إن مسلحي الوفاق يتخذون أحياناً تكتيك عسكري في محاولة الإنسحاب من موقع ومن ثم الإنقضاض أو الإلتفاف عليه.

القايد أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ” الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن قوات الوفاق دمرت العديد مما وصفها بـ”آليات العدو والمرتزقة الذين يدفع لهم” (القوات المسلحة الليبية).

وإستطرد حديثه :” يجب حسم المعركة بشكل أسرع لأن هذه تسبب إرباكات سواء أكان في محاور القتال أو حتى الخطط الموضوعة، التأخير ليس في صالح طرفنا لأن المجرم يحاول التضييق على المنطقة الغربية ومنع تحرك شاحنات  الوقود التي ويعتقدون أنه في الأيام القادمة ستكون هناك أزمة وقود في المنطقة الغربية، هم يسعون للتضيق وإشعال الفتن وكل ما كان هناك سرعه في الحسم كان الوضع جيد”.

وأضاف” محاصرة طرابلس تتم بوضع خطة ومحاولة إنتهاز الفرصة لكن الأمر يبقى في يد السلطة السياسية ولا نعلم ما هي الدوافع التي تمنعهم من التقدم وتبقى في حالة الدفاع فقط، هناك إمكانية الإنتقال في خطة هجومية كبيرة حيث يتم دفع وطرد المليشيات من تخوم طرابلس لمنطقة بعيدة”.

ولفت في ختام حديثه إلى رصدهم تجمعات لمن وصفهم بـ”المرتزقة” وبعض الآليات التي تأتي خفية من الشرق ومن الجفرة، مضيفاً أن هناك إمكانيات كبيرة في إستعمال الأقمار الصناعية لرصد كل التحركات وإعداد التقارير الخاصة لإتخاذ الإجراءات المناسبه حسب زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • مثل اى اخوانى غبى وحقير يتنفس الكذب فالمعركة محسومة لصالح الجيش الوطنى الذى يحاصر المليشيات فى مساحات صغيرة وتحت نيرانه فى كل مكان والجيش الوطنى يسيطر على الاجواء كاملة اتفووووه عليك غبى

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  • ما أشبه الليله بالبارحه ما هو حاصل في الغرب البلاد اليوم حدث مثله عند تصدي الليبيين للغزو الايطالي وما حاصل في شرق البلاد اليوم حدث مثله عند تصدي الليبيين للغزو الايطالي الشرق اصطف خلف زعيم واحد وهو شيخ الشهداء وكانوا معه علي قلب رجل واحد وبروح قتاليه لا تلين وبكلمه واحده وهي لا للرضوخ لإيطاليا واستطاعوا الصمود لأكثر من عشرين سنه وفي غرب البلاد كان هناك أكثر من زعيم واكثر من فرقه من المجاهدين وظهر الخلاف بينهم وفشلوا وذهبت ريحهم ولم يصمدوا في وجه الغزو الغاشم بل رضخوا له وعملوا معه تحت رايته بسبب شيوخ الضلاله الذين افتوا لهم من يتطوع مع ايطاليا لا شئ عليه وهي تندرج تحت إطاعة ولي الأمر واليوم التاريخ يعيد نفسه الشرق الليبي الشعب يقف خلف قائد واحد لجيش موحد الرايه والهدف والغرب الليبي مليشيات شتي والخلاف واضح بينهم وكل من منهم يسبق الي الميكروفون يصرح او يعلن بيان فلا يمكن الليبيين اليوم في ظل هذا التشظي يستقيم لهم رأي او تقيم لهم الدوله أنا في أعتقادي جبهة المليشيات في غرب البلاد تدرك قبل غيرها انها علي باطل وما بني علي باطل فهو باطل ولن تقام للباطل دوله مهما تلقوا دعم قطري تركي ايطالي بريطاني

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