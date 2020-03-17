بعد تأكيد سلامتها.. أول تعليق للحالة المشتبه بإصابتها بـ كورونا في ليبيا

بنغازي-العنوان

دعا عمران صقر بوجواري الطالب الليبي العائد من الدراسة في الخارج وأحد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد كافة الليبيين العائدين من السفر إلى إجراء التحاليل الطبية والامتثال إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة.

وفي تصريح لصحيفة العنوان قال بجواري أن التحاليل الطبية يتم إجرائها بجهاز متطور ويظهر النتائج في زمن قياسي يتراوح ما بين الساعتين إلى 7 ساعات.

وأوضح بوجواري أنه فور انتشار الشائعات حول ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا في ليبيا تم إجرائي الفحوصات اللازمة داخل مستشفى الكويفية، الذي كانت المعاملة داخله ممتازة، حتى بعد وضعي في الحجر الصحي.

وأشار بوجواري بأنه مكث في مستشفى الكويفية لمدة ثلاثة أيام تم خلالها إجراء التحاليل المطلوبة وأظهرت النتائج أنه غير حامل للفيروس.

وكان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الإثنين، أن الحالات السبع المشتبه في إصابتها بمرض كورونا أظهرت نتائج التحاليل أنها خالية من المرض.

وأكد تقرير المركز سلامة المشتبه بهم في مستشفى الكويفية ببنغازي، حيث أكد خلو نجل عميد بلدية بنغازي “عمران صقر بوجواري” البالغ من العمر 21 عاما من فيروس كورونا، كما أظهر التقرير أيضا سلامة المواطن “أحمد مصطفى حسين الزوي” البالغ من العمر 26 عاما، وكذلك سلامة المستخدم الأجنبي في حقل الآمال النفطي وهو “كيفين آين” والبالغ من العمر 27 عاما.

وكان وزير الصحة أعلن السبت حجر ثلاث حالات مشتبه بها وإجراء التحاليل اللازمة لهم للتبين من إصابتهم بوباء كورونا من عدمه بعد أن ظهرت عليهم أعراض مشابهة لأعراض المرض بعد عودتهم من دول انتشر فيها المرض.