بلدية سبها تشكل غرفة لمجابهة فيروس كورونا

ليبيا – أصدر عميد المجلس البلدي سبها الشاوش عبدالسلام غربال قرار رقم ( 3 ) لسنة 2020 بشأن تشكيل غرفة لمجابهة وباء كورونا المنتشر عالمياً.

عميد البلدية أوضح وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له أن مهام الغرفة المشار اليها تتعلق باعداد الكشوفات المتعلقة بالاجهزة والمعدات الطيبة والمستلزمات الخاصة بتفاذي تفشي وباء كورونا المنتشر عالمياً واحالتها الى المجلس الذي بدوره يتابعها مع جهات الاختصاص المعنية بالأمر.



وتضمن القرار بمتابعة الغرفة لاستلام المبنى المقترح بالحجر الصحى للحالات المشتبه وأكد على أن تكون الغرفة في انعقاد دائم طيلة أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

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