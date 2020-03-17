عقد اليوم الثلاثاء اجتماع بمقر فرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس ضم رئيس الشؤون الأمنية بالفرع وضباط من الحرس البلدي، لبحث متابعة وإقفال عدد من المحلات التجارية والمقاهي داخل بلدية طرابلس، والتي لم تستجيب للتعليمات الصادرة بشأن إقفالها لدواعي المصلحة العامة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن هذه الخطوات تأتي ضمن الخطط الوقائية لمجابهة فيروس كورونا وتنفيذا لتعليمات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، القاضية بإقفال الأماكن التي تشهد تجمعات سواء ملاعب أو صالات مناسبات وغيرها، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.