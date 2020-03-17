البعثة تدعو الليبيين لتوحيد صفوفهم لمواجهة كورونا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بدعوة الولايات المتحدة الأمريكية أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف القتال لأغراض إنسانية وللسماح للسلطات المحلية بالتصدّي لفيروس كورونا، إضافة إلى وقف النقل المستمر لجميع المعدات العسكرية والأفراد إلى ليبيا.

وقالت البعثة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها تواصل جهودها في تيسير الحوار بين الأطراف الليبية في المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وتحث جميع الأطراف في ليبيا على اتخاذ هذه الخطوة الشجاعة في توحيد جهودهم في مواجهة هذا الوباء.

ودعت البعثة “جميع الليبيين إلى توحيد صفوفهم فوراً وقبل فوات الأوان لمواجهة هذا التهديد المهول والسريع الانتشار، الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود والموارد للوقاية منه والتوعية به وتوفير العلاج لمن قد يصيبهم هذا الفيروس”.

وحثّ البيان على تطبيق آلية موحدة في ليبيا لمواجهة فيروس كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى العاملة في ليبيا وأصدقاء البلاد.

وأشارت البعثة إلى أن أسرة الأمم المتحدة في ليبيا تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة مساندتها لليبيين في التصدي لهذا التهديد.

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