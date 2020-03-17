وزارة الصحة توجه المرافق الصحية باتخاذ هذه الإجراءات

وجهت وزارة الصحة بالحكومة الليبية العاملين بالقطاعات الصحية اتخاذ مجموعة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ودعا مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بوزارة الصحة عبد الوهاب بوشوق في تعميم موجه لمختلف المرافق الصحية إلى التقليل قدر الإمكان من المراجعة الشخصية لديوان الوزارة والجهات التابعة لها إلا في حالات الضرورة القصوى واعتماد الوسائل الإلكترونية المتاحة للتواصل مع كافة الإدارات والأقسام بديوان الوزارة إرسال البريد واستلامه .

وحثت الوزارة على اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة فيما يتعلق بعملية تطهير وتعقيم المكاتب الإدارية الأقسام وغرف العنايات والعمليات وأقسام الإسعاف والطوارئ وإيقاف العمل بمنظومة البصمة اعتبارا من تاريخ 16 مارس والعمل بنظام التوقيع اليدوي في سجل الحضور والانصراف.